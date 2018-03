Ständchen zum 333. Geburtstag von Johann Sebastian Bach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach/Weimar (dpa/th) - Mit einem obligatorischen Ständchen am Eisenacher Bach-Denkmal haben in Thüringen die Feiern zum 333. Geburtstag von Johann Sebastian Bach begonnen. Blasmusiker und Kurrende-Sänger ehrten den Barockkomponisten, der am 21. März 1685 als Sohn eines Stadtpfeifers in der Wartburgstadt geboren wurde. Im nahen Bachhaus wurde ein neuer Ausstellungsbereich "Bach-Typen" eröffnet. Am Beispiel von sechs Büsten - die erste stammt aus dem Jahre 1843 - wird die Entwicklung des Bach-Bildes über die Jahrhunderte nachgezeichnet. Auch in Bachs späteren Wirkungsorten Mühlhausen, Arnstadt und Weimar gab es Konzerte. Die Thüringer Bachwochen stehen diesmal unter dem Motto "Der weltliche Bach".