US-Band Limp Bizkit rocken Dresdens Junge Garde

Dresden (dpa/sn) - Mitreißende Rhythmen, Gitarrenriffs, fetter Sound: Die Nu Metal-Pioniere Limp Bizkit haben am Freitagabend die Dresdner Freilichtbühne Junge Garde beben lassen. Die Band um Frontmann Fred Durst begeisterte die Fans in der komplett gefüllten Arena im Großen Garten mit Songs von allen Studioalben wie "Significant Other" bis "Gold Cobra". Dazwischen spielten sie auch Titel anderer Bands wie Nirwana und Van Halen oder "Faith", einen von George Michael gecoverten Song ihres ersten Albums "Three Dollar Bill Y'all".

Als Gitarrist Wes Borland - dramatisch geschminkt im schwarzen Anzug - zu "Brake Stuff" von der Bühne herabstieg, setzten sich die Fans um ihn herum auf den Boden. Wenig später trugen sie den Musiker durch die Menschenmenge zurück zu seinen Kollegen. Nach anderthalb Stunden Musik pur war Schluss - ohne Zugabe.

Limp Bizkit zählen mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands ihres Genres. 1995 in Jacksonville (Florida) gegründet, beeinflussten sie seitdem unzählige Nachwuchsmusiker.