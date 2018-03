ESC-Kandidat Michael Schulte: Gute Chancen für Deutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Sänger Michael Schulte will beim Eurovision Song Contest (ESC) mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" eine gute Platzierung für Deutschland einfahren - die Chance dafür sei jedenfalls da, sagte der 27 Jahre alte ESC-Kandidat dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Denn nach dem zuletzt katastrophalen Abschneiden Deutschlands könne es nicht mehr schlechter werden, scherzte er. Beim Finale am 12. Mai in Lissabon will Michael Schulte wie gewohnt seine graue Jeans und sein schwarzes Shirt tragen. In den vergangenen drei Jahren landeten die deutschen ESC-Teilnehmer auf dem letzten und vorletzten Platz.