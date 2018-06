Musik - Arnstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Das Theater Arnstadt widmet dem Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) ein Musical. Das Stück "Bach der Rebell" soll am 21. September dieses Jahres Premiere feiern, hieß es einer Mitteilung des Theaters vom Freitag. In der Stadt habe Bach seine erste Arbeitsstelle und seine erste Liebe gefunden. Die Lieder von Marko Formanek enthalten Anleihen aus Bachs Werken, sollen aber auch modern klingen. Der Schweizer Schauspieler Adrian Burri wird in der Inszenierung von Nadine Kühn die Rolle des jungen Bach übernehmen. Thüringen gilt als "Bachland". In Arnstadt hat er als Organist gearbeitet.