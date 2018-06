Linden-Museum erfasst Bestände aus Kolonialzeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Als eines der ersten Völkerkundemuseen bundesweit hat das Linden-Museum in Stuttgart einen Teil seiner Bestände auf ihre genauere Herkunft überprüft. Im Fokus standen Objekte aus den früheren Kolonialgebieten im heutigen Namibia, Kamerun und des Bismarck-Archipels, das zu Papua-Neuguinea gehört.

Dabei kam heraus, dass insbesondere aus Namibia und Kamerun ein Großteil der Sammlungsbestände über das Militär und so vermutlich unrechtmäßig nach Deutschland gelangte. Direktorin Inés de Castro sagte am Freitag bei der Vorstellung der Ergebnisse des zweijährigen Forschungsprojekts, dazu könne etwa Schmuck gehören, der seinen toten Besitzern nach militärischen Auseinandersetzungen abgenommen wurde.

Die Ergebnisse der Herkunftsforschung sollen in Datenbanken, im Internet und im Falle von Kamerun und Namibia auch in einer neuen Dauerausstellung von März 2019 an präsentiert werden. Ob bestimmte Objekte irgendwann zurückgegeben werden, ist noch offen. De Castro sagte, das sei zunächst eine Frage, die politisch entschieden werden müsse. Bislang sei das Museum kaum mit Rückforderungen konfrontiert. De Castro sprach von zwei menschlichen Schädeln sowie heiligen Objekten aus Australien, bei denen eine Rückforderung im Raum stehe.

Der Sammlungsbestand des Linden-Museums umfasst insgesamt 160 000 Objekte. Davon kommen rund 25 400 aus Namibia, Kamerun und vom Bismarck-Archipel. Das Forschungsprojekt zu diesen drei Regionen unter dem Titel "schwieriges Erbe" wurde zusammen mit der Universität Tübingen verwirklicht. Dafür standen staatliche Mittel in Höhe von rund 220 000 Euro bereit.