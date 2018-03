Museen - Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zur "Langen Nacht der Museen" öffnen heute in Stuttgart wieder mehr als 80 Museen, Galerien, historische Gebäude und Industriedenkmäler ihre Türen. Auf sieben Bus- und Bahntouren geht es von 19.00 Uhr bis 2.00 Uhr nachts zu Sammlungen und Sonderausstellungen, in Ateliers und Galerien sowie zu Führungen und Besichtigungen selbst in sonst nicht zugänglichen Orten, wie den Bunkern unter dem Marktplatz und unter dem Diakonissenplatz. Auch das Neue Schloss kann besucht werden. In den Automuseen von Mercedes-Benz und Porsche, im LBBW-Mitarbeiterrestaurant und im Wilhelmspalais können Nachtschwärmer bis 4.00 Uhr morgens Party feiern. Zur 21. Auflage der "Langen Nacht" erwarten die Veranstalter des Stadtmagazins "Lift" wieder mehr als 20 000 Besucher aus ganz Baden-Württemberg in der Landeshauptstadt.