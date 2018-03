Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz winterlichen Wetters haben rund 20 000 Kulturinteressierte in der Nacht zum Sonntag die 21. "Lange Nacht der Museen" in Stuttgart besucht. 82 Museen, Galerien, Ateliers, Kunst- und Kultureinrichtungen sowie Industriedenkmäler präsentierten Sammlungen und Sonderausstellungen, Installationen, Führungen und viele Sonderprogramme, wie die Veranstalter des Stadtmagazins "Lift" am Sonntag mitteilten. Von 19.00 Uhr am Samstag bis 2.00 Uhr am Sonntag konnten auch Orte besucht werden, die sonst nicht zugänglich sind - wie Bunker und Luftschutzstollen. An mehreren Orten wurden bis in die frühen Morgenstunden Partys gefeiert.

Besondere Anziehungspunkte auf den sieben Bus- und Bahntouren durch die Landeshauptstadt waren das Mercedes-Benz-Museum, die Bunker unter dem Markt- und dem Diakonissenplatz, das Museum Schloss Rosenstein, das Planetarium, das Neue Schloss, das Rollende Museum und das Kunstmuseum.

Wegen der schlechten Wetterverhältnisse kamen weniger Besucher aus dem Umland zur Kulturnacht. Vor einem Jahr waren bei frühlingshaften Temperaturen rund 26 000 Kunst- und Kulturinteressierte unterwegs. Die 22. "Lange Nacht der Museen" ist für den 23. März 2019 geplant.