Start für Museumscard 2018 in Lübeck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eröffnet am Montag in Lübeck die Saison für die Museumscard 2018. Im Museum Behnhaus will Prien die ersten der insgesamt mehr als 100 000 Karten überreichen. Bis zum 1. November ermöglicht die Karte Kindern und Jugendlichen freien Eintritt in mehr als 100 Museen in Schleswig-Holstein und Süddänemark. Finanziert wird sie vom Landesjugendring Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium, den schleswig-holsteinischen Sparkassen und dem Museumsverband Schleswig-Holstein. Die Museumscard gibt es nach Angaben des Landesjugendringes in Sparkassen, Museen, Büchereien, Jugendverbänden, beim Landesjugendring sowie bei vielen Tourist-Informationen. Außerdem kann sie im Internet als App heruntergeladen werden.