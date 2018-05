Auswanderermuseum Ballinstadt feiert millionsten Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Auswanderermuseum Ballinstadt auf der Hamburger Veddel hat am Freitag seinen millionsten Besucher begrüßt. Geschäftsführer Volker Reimers überreichte Esther Stähli aus der Schweiz einen Blumenstrauß sowie eine Jahreskarte für die Ballinstadt und lud sie in das museumseigene Restaurant ein.

Das Auswanderermuseum wurde 2007 an dem Ort errichtet, an dem der Hapag-Reeder Albert Ballin 1901 die ersten Auswandererhallen errichten ließ. In drei originalgetreu wieder aufgebauten Gebäuden können die Besucher die Geschichten von Menschen nacherleben, die von hier aus nach Übersee auswanderten.