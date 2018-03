Berliner Käthe-Kollwitz-Museum zieht um

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Käthe-Kollwitz-Museum zieht in die Nähe von Schloss Charlottenburg. Die bisherigen Räume in der Fasanenstraße waren wegen eines geplanten Exilmuseums zum Jahresende 2018 gekündigt worden. Nun soll das Kollwitz-Museum in ein Haus am Spandauer Damm ziehen. In der Nähe liegen das Museum Berggruen und das Bröhan-Museum. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sprach am Donnerstag von einer "guten Lösung". Das Kollwitz-Museum kann laut der Mitteilung noch bis zu dem Ende 2019 geplanten Umzug in der Fasanenstraße bleiben. Das Haus zeigt rund 80 Werke der Bildhauerin, Grafikerin und Malerin Käthe Kollwitz (1867-1945).