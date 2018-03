Nachwuchsdesigner zeigen in Hannover ihre Kollektionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die besten Nachwuchsdesigner der Modeschule Fahmoda haben am Samstag in Hannover ihre Kollektionen präsentiert. Unter dem Motto "Fashion meets Culture" zeigten laut Veranstalter 15 Absolventen in zwei Shows ihre Abschlussarbeiten. Auch 45 Studierende führten ihre Werke bei der Fashion-Show in der Orangerie am Schloss der Herrenhäuser Gärten vor. "Für die Besucher bestand dabei erstmals die Möglichkeit, einige der Prêt-à-Porter-Kollektionsteile direkt nach der Live-Show zu bestellen", sagte Fahmoda-Verwaltungsdirektorin Heike Frömbgen-Penkert.