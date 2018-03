Leipziger Buchmesse in Abschlusstag gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die Leipziger Buchmesse ist in den letzten Ausstellungstag gestartet. Nach dem schneebedingten Verkehrschaos am Samstag strömten die Besucher am Sonntagvormittag in Scharen in die Messehallen am Stadtrand. Die Straßenbahnen fuhren wieder fahrplanmäßig, viele S-Bahnen erreichten die Messe jedoch nach wie vor mit Verspätungen. Zum Abschluss standen unter anderem Lesungen und Gespräche mit Autoren wie Felicitas Hoppe und Iny Lorentz oder Promis wie dem Schauspieler Sky du Mont auf dem Programm. Zudem lädt die Messe am Nachmittag die Besucher zum gemeinsamen Singen mit dem Buchmesse-Chor in die Glashalle. Insgesamt präsentieren sich seit Donnerstag mehr als 2600 Aussteller aus 46 Ländern.

Am traditionell besucherstärksten Messe-Samstag hatte die Deutsche Bahn wegen Schneeverwehungen und vereisten Weichen stundenlang den Leipziger Hauptbahnhof gesperrt und vielen Messebesuchern die An- und Abreise deutlich erschwert. Ob sich das auf die Besucherzahlen auswirkt, wird sich im Laufe des Sonntags zeigen. Dann gibt die Messe die Besucherzahlen bekannt. Die Organisatoren hatten im Vorfeld erwartet, dass zur Messe und dem Begleitprogramm "Leipzig liest" rund 300 000 Besucher kommen. Zur Halbzeit wurden etwas mehr Besucher gezählt als im Vorjahr.