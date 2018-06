Harbourfront-Literaturfestival feiert zehnjähriges Jubiläum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Seit zehn Jahren bringt das Harbourfront-Literaturfestival Autoren aus Deutschland und der Welt an den Hamburger Hafen. "Das Harbourfront-Festival ist ein fest verankertes Kulturevent in Hamburg und gehört darüber hinaus zu den bedeutendsten deutschen Literaturfestivals", sagte Nikolaus Hansen am Donnerstag in Hamburg. Gemeinsam mit Heinz Lehmann und Peter Lohmann hatte er das Festival vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Namhafte deutsche Autoren wie Helene Hegemann, Robert Seethaler, Timur Vermes und Juli Zeh sowie internationale Bestsellerautoren wie Cecelia Ahern, Jonas Jonasson, Maja Lunde, Ian McEwan und Neil MacGregor präsentieren vom 12. September bis zum 15. Oktober ihre Werke.