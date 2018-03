Oberlausitzer Verlage präsentieren auf Leipziger Buchmesse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Mit zahlreichen Neuerscheinungen präsentieren sich die Oberlausitzer Verlage bei der diesjährigen Buchmesse in Leipzig. Es seien vier Herausgeber aus der Region vertreten, sagte Leiterin des Domowina-Verlags, Maria Matschie, am Montag in Bautzen. In ihm erscheinen sorbische Bücher sowie deutschsprachige Bücher über sorbische Themen. Neben dem Domowina-Verlag sind der Verlag Gunter Oettel aus Görlitz vor allem mit regionalgeschichtlichen Publikationen sowie der Neissuferverlag mit Kinder- und Jugendliteratur vertreten. Das Museum der Westlausitz ist zwar kein klassischer Verlag, hat aber verschiedene Publikationen im Programm.