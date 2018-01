Niederländisches Museum präsentiert Werke von Neo Rauch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwolle (dpa) - Im Beisein des deutschen Malers Neo Rauch wird das niederländische Museum De Fundatie heute eine große Übersichtsausstellung zu dessen Werk präsentieren. In der Schau "Dromos" sind in der Hansestadt Zwolle 66 Gemälde aus den vergangenen 25 Jahren zu sehen. Die Werke aus internationalen Sammlungen sollen die Entwicklung des 1960 in Leipzig geborenen Malers von seinen frühen grafischen Kompositionen aus der DDR-Zeit bis zu den heutigen magischen Bildern zeigen.

Rauch ist der international bekannteste Vertreter der sogenannten Neuen Leipziger Schule, einer Generation figurativer Maler, die seit den 1990er Jahren erfolgreich ist. Seine Werke zeigen Traumbilder und Visionen des Malers.