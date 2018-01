Weimar erinnert mit Performance an 100 Jahre Dada in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - "Stempeln, schreien, schwören ...": Das diesjährige Motto der 2012 gestarteten Dada-Dekade in Weimar verweist auf den Einzug des Dadaismus vor 100 Jahren in Berlin und seine Verflechtungen mit der Klassikerstadt. Zum Neujahrsempfang an diesem Freitag (19. Januar) werde als Wiederentdeckung ein in Berlin entstandener Dada-Foxtrott mit einem Text von Fritz Löhner-Beda erklingen, teilte Michael von Hintzenstern von den Klang-Projekten Weimar am Sonntag mit.

1922 hatte in Weimar der Internationale Kongress der Dadaisten und und Konstruktivisten stattgefunden - mit der Dada-Dekade soll dessen 100. Jubiläum im Jahr 2022 vorbereitet werden.

Löhner-Beda ist auch bekannt für das "Buchenwaldlied" der KZ-Häftlinge im Lager auf dem Ettersberg, das er 1938 schrieb. Der österreichische Librettist, Schlagertexter und Schriftsteller starb 1942 im NS-Vernichtungslager in Auschwitz.