Kunst - Rostock

Rostock (dpa) - In der Rostocker Kunsthalle eröffnet am Samstag die Ausstellung "Erich Kissing und Kerstin. Maler und Modell". Dabei werden 60 Gemälde des Leipziger Künstlers und damit nahezu sein gesamtes malerisches Werk gezeigt. Dieses zeichnet sich nach Angaben der Kunsthalle durch eine aufwendige, feinmalerische Technik und viele surreale Szenen wie erfundene Flugapparate und gezähmte Mischwesen aus. Die Schau beschäftigt sich zudem mit der langjährigen Verbindung Kissings zu dem Leipziger Modell Kerstin, die auf vielen seiner Gemälde abgebildet sei. Kerstin habe auch für andere Maler und Fotografen Modell gestanden, deren Werke zum Teil ebenfalls in Rostock zu sehen seien. Zur Ausstellungseröffnung wird auch der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) erwartet.