Mannheim (dpa/lsw) - Vorhang auf für "Imaginale": Das internationale Festival präsentiert von heute an im Südwesten wieder Menschen und Marionetten auf der Bühne. Bis zum 28. Januar zeigen 28 Ensembles aus 11 Ländern viele Facetten des Figurentheaters - dabei sind auch Künstler wie der australische Marionettenspieler Neville Tranter und die Pianistin Ragna Schirmer.

Gruppen und Solisten präsentieren in Mannheim, Eppingen, Heilbronn, Ludwigsburg, Schorndorf und Stuttgart herausragende Theaterkunst. Los geht es heute in der Alten Feuerwache in Mannheim mit dem Stück "Konzert für eine taube Seele" (20.00 Uhr). Nach Angaben der Ausrichter zählt "Imaginale" zu den größten Veranstaltungen für Figurentheater in Deutschland. Das Festival findet alle zwei Jahre statt. 2016 kamen den Organisatoren zufolge 7400 Besucher.