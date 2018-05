Landeskunststiftung fördert 31 Künstler und Projekte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Jeder vierte Antragsteller hat von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt zuletzt Geld für seine künstlerische Arbeit bekommen. Der Stiftungsrat bewilligte insgesamt fast 355 000 Euro für 31 Künstler und Kunstprojekte. Beworben hatten sich 124 Künstler, Künstlergruppen, Vereine und Theater, heißt es auf der Internetseite der in Halle ansässigen Kunststiftung.

Die Stiftung schreibt jährlich Stipendien und Förderungen aus, nächster Abgabeschluss für Bewerber sei der 13. Juni, hieß es. Entscheidend seien Originalität und Realisierbarkeit der Vorhaben und Projekte. Ziel sei es, Impulse zu geben und die Kunst- und Kulturlandschaft im Land nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Konkret seien bei der Stiftungsratsitzung am vergangenen Mittwoch 15 Arbeitsstipendien, ein Internationales Stipendium für Los Angeles und eines für das renommierte Künstlerhaus in Ahrenshoop vergeben worden. Auch ein Winckelmann-Stipendium und 13 Projektförderungen etwa für das Puppentheater Magdeburg oder Radio Corax in Halle waren dabei.