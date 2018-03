Klaus Fußmann malt gern nachmittags

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düstnishy (dpa) - Großformatige Landschaften in Öl, Stillleben von verlassenen Berliner Häusern und Aquarelle: Der Maler Klaus Fußmann wird am Samstag (24.3.) 80 Jahre alt. Fußmann gilt als einer der bekanntesten zeitgenössischen Maler Deutschlands und als derzeit renommierteste Maler in Schleswig-Holstein.

"Ich arbeite sehr gerne nachmittags", sagt Fußmann. Wenn die Schatten länger werden und sich ein rötlicher Schimmer in die von der Sonne beschienene Landschaft mischt.

Von Sonntag an werden auf der Museumsinsel Schloss Gottorf in einer umfassenden Einzelausstellung mehr als 150 Gemälde, Gouachen und Aquarelle gezeigt, die Fußmann in sechs Jahrzehnten geschaffen hat.

Auch im Museum Barberini in Potsdam ist derzeit eine Schau mit Werken Fußmanns zu sehen. In den Sommermonaten lebt der Künstler mit seiner Frau seit Jahrzehnten im kleinen Ort Düstnishy an der Ostsee im nördlichen Schleswig-Holstein. Den Winter verbringt das Paar in Berlin. Hier hat Fußmann auch lange Jahre an der Hochschule der Künste (heute Universität der Künste Berlin) unterrichtet.