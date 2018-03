Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Etwa 120 Aussteller werden auf Thüringens größter Kunstmesse "artthuer" im Herbst ihre Arbeiten präsentieren. Seit mehr als zwei Jahrzehnten habe sich die Messe für die Künstler als eine Alternative zum kommerziellen Handel bewährt, der im Freistaat nicht so breit aufgestellt sei wie in großen deutschen Kunstzentren, erklärte Geschäftsführerin Michaela Hirche am Mittwoch zu den Verbandsvorhaben 2018. Die XI. artthuer wird vom 9. bis 11. November zeitgleich mit der Messe "Haus.Bau.Ambiente" auf der Messe in Erfurt veranstaltet. Erwartet werden an den drei Messetagen wieder 10 000 Besucher.

Neu sei in diesem Jahr eine "Young Artists Area", auf der unter anderem Absolventen der Bauhaus-Universität Weimar Erfahrungen zu den Mechanismen und Akteuren des Kunstmarktes sammeln können. Geplant ist zudem das Projekt "Künstlerbuch". Die Unikate in kleinen Auflagen würden als Sammlerstücke einen eigenen Kreis von Kennern und Liebhabern ansprechen.

Neben Ausstellungen konzentriert sich der Verband im Sommer mit Symposium und Ausstellung in Gotha auf das Thema Künstlernachlässe. Es gehe um Auswahl und Sicherung der Arbeiten in Sammlungen, Museen oder Depots, digitale Archivierung sowie rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen. Die Künstler sollten deshalb rechtzeitig den Kern ihres Werkes bestimmen, rät der Verband.