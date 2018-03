Kultursommer führt an Orte der Industriekultur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Industrialisierung hat in rund 200 Jahren nicht nur die Art der Warenproduktion verändert, sondern auch Kunst und Kultur. Diesen Veränderungen widmet sich der Kultursommer Rheinland-Pfalz 2018 unter dem Motto "Industrie-Kultur". Kulturminister Konrad Wolf (SPD) und Kultursommer-Geschäftsführer Jürgen Hardeck stellten am Dienstag Ausschnitte des Programms vor. Mit mehr als 200 Projekten sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum verspreche der Kultursommer wieder "hochkarätig" zu werden, sagte Wolf.

Anlass des Mottos sind die 200. Geburtstage von Karl Marx und Friedrich Wilhelm Raiffeisen. So werden Spielstätten Orte der Industriekultur sein, wie die Kunsthalle Mainz, das ehemalige Hüttenwerk "Sayner Hütte" oder die Idar-Obersteiner Fabrik Jakob Bengel. "Wir sind froh, so eine lebendige Szene zu haben, die jedes Jahr aufs Neue am Kultursommer mitwirkt", sagte Hardeck. Die Projekte 2018 werden mit etwa 3,7 Millionen Euro unterstützt.

Die Eröffnung wird am letzten Aprilwochenende mit einem dreitägigen Kulturfest in Neuwied gefeiert. Erstmals in diesem Jahr endet der Kultursommer erst am 31. statt bereits am 3. Oktober, um die Sommermonate "zu entzerren", sagte Hardeck. Erwartet werden wie in den vergangen Jahren etwa 700 000 Besucher.