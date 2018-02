26 Bäume des Bauhaus-Ensembles werden gefällt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Aus Sicherheitsgründen müssen rund um das Ensemble der Bauhaus-Meisterhäuser in Dessau-Roßlau 26 Bäume gefällt werden. Nach mehreren Stürmen seien Schäden entstanden, teilte die Stiftung Bauhaus am Montag mit. Ein Gutachten ergab zusätzlich einen Schädlingsbefall und Trockenschäden. Mehrere Bäume seien abgestorben und müssten deswegen gefällt werden. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und sollen bis Samstag dauern.

Das Gesamtensemble aus Architektur und Landschaft soll dennoch erhalten bleiben, hieß es. Deshalb werde ein Konzept zur nachhaltigen Pflege einschließlich der Nachpflanzung entwickelt. Insgesamt standen bisher 330 Bäume, davon die meisten Kiefern, rund um die Meisterhäuser. Das Ensemble zählt seit 1996 zum Unesco-Weltkulturerbe.