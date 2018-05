Staatstheater-Krise: Belegschaft mit mehr Mitspracherecht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Nach dem heftigen Streit um den Führungsstil am Cottbuser Staatstheater bekommen die Mitarbeiter mehr Mitspracherecht. Der Personalrat darf künftig als Gast an den Stiftungsratssitzungen teilnehmen, wie die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums, Kulturministerin Martina Münch (SPD), am Freitag nach einem Gespräch mit der Belegschaft in Cottbus sagte. "Und zwar bei jeder Sitzung." Der Stiftungsrat ist Teil der Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), die sich um den Theaterbetrieb kümmert.

Die schon Wochen andauernde Krise entstand, als immer mehr Mitarbeiter den Führungsstil des Generalmusikdirektors Evan Alexis Christ kritisierten. Das Theater strebt eine Beendigung seines Vertrags an.