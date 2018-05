Elftes Umweltfotofestival in Zingst mit 21 Foto-Ausstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zingst (dpa/mv) - In Zingst beginnt heute das elfte Umweltfotofestival "Horizonte". In diesem Jahr gibt es 21 Fotoausstellungen, dazu sechs im Freien, unter anderem eine am Strand. Alle Ausstellungen sind schon seit einigen Tagen zu bestaunen. Daneben werden bis Sonntag kommender Woche mehr als 100 Workshops angeboten, bei denen Laien von internationalen Profis lernen können. Das Festival habe sich für viele Fotografen zu einem festen Bestandteil im Kalender entwickelt, sagte eine Sprecherin. Wichtiger Bestandteil des Festivals ist der Fotomarkt, bei der die Fotoindustrie stark vertreten ist. Gastland ist diesmal Frankreich.