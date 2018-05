Filmregisseur Andreas Dresen als Professor an HMT berufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der Filmregisseur Andreas Dresen ("Als wir träumten", "Halt auf freier Strecke") ist zum Professor an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock berufen worden. Am 1. Juni übernehme der 54-Jährige die neu eingerichtete Professur für Filmschauspiel am Institut für Schauspiel der Hochschule, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mit. Ministerin Birgit Hesse (SPD) und Dresen unterzeichneten demnach den Vertrag am selben Tag in Schwerin.

"Andreas Dresen ist ein erfahrener und erfolgreicher Filmregisseur, dem Mecklenburg-Vorpommern sehr vertraut ist", sagte Hesse. Für die Hochschule für Musik und Theater sei er eine Bereicherung. Die Professur für Filmschauspiel soll Schauspielstudenten auf die besonderen Anforderungen des Mediums Film vorbereiten.

Darüber hinaus soll Dresen die Landesregierung bei der Filmförderung beraten. Für die Professur stellt das Land der Hochschule für Musik und Theater für acht Jahre zusätzlich 643 800 Euro bereit, wie es hieß. Das Geld stamme aus dem Hochschulpakt.