Portugiese Jácome gewinnt bei Hamburger Kurzfilmfestival

Hamburg (dpa) - Bei dem 34. Internationalen Kurzfilmfestival in Hamburg hat am Sonntag der portugiesische Filmemacher Jorge Jácome für seinen Film "Flores" den Hauptpreis bekommen. Der 26 Minuten lange Streifen spielt auf einer Azoreninsel und dreht sich um die Rolle der dort stationierten Soldaten, schrieben die Veranstalter.

Für die Jury zeigt der Film "mit einer mutigen und doch sanften Sprache das doppelte Gesicht der Schönheit als gleichermaßen auratisch und grimmig". "Flores" gewann überdies den Publikumspreis im Internationalen und Deutschen Wettbewerb.

Insgesamt waren bei dem Festival, das am Sonntag zu Ende ging, mehr als 300 Kurzfilme aus mehr als 40 Ländern zu sehen. Mehr als 15 000 Euro an Preisgeldern wurden vergeben. Wie im vergangenen Jahr besuchten rund 15 000 Besucher die Vorstellungen in sechs verschiedenen Kinos, bei Open-Air-Vorführungen und im Festivalzentrum, teilten die Veranstalter weiter mit.