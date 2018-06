Internationales Kurzfilmfestival endet mit Preisverleihung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit der Preisverleihung geht am heutigen Sonntagabend das internationale Kurzfilmfestival in Hamburg zu Ende. Die Programme reichen vom Internationalen, dem Deutschen und dem Hamburger Wettbewerb bis zum Arte-Kurzfilmpreis, mehr als 15 000 Euro an Preisgeldern werden vergeben. Insgesamt waren bei dem Festival mehr als 300 Kurzfilme aus mehr als 40 Ländern zu sehen. Im vergangenen Jahr besuchten rund 15 000 Besucher die Vorstellungen in sechs verschiedenen Kinos, bei Open-Air-Vorführungen und im Festivalzentrum. Insgesamt rund 5000 Beiträge aus aller Welt hatten die Veranstalter für ihre Auswahl gesichtet.