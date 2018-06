Kino-Publikum entscheidet über Filmfest-Preise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa) - Bei einer großen Gala werden am heutigen Sonntag die Preise des 29. Internationalen Filmfestes Emden-Norderney vergeben. Julia Jentsch ("24 Wochen", "Das Verschwinden") bekommt den Emder Schauspielpreis. Die in Berlin geborene Künstlerin wurde bei dem am Mittwoch gestarteten Festival bereits mit einer filmischen Hommage geehrt. In der ostfriesischen Hafenstadt und auf der Insel Norderney werden noch bis Mittwoch 50 Lang- und 38 Kurzfilme gezeigt, darunter viele Premieren. Insgesamt waren 60 500 Euro Preisgeld in neun Wettbewerben ausgelobt. Darunter sind der SCORE Bernhard Wicki-Preis, NDR-Filmpreis für den Nachwuchs, DGB-Filmpreis, Creative Energy-Filmpreis und AOK-Filmpreis sowie Preise für Kurzfilmwettbewerbe.