Filmfest startet gleichzeitig in Emden und auf Norderney

Emden (dpa) - Das Internationale Filmfest Emden-Norderney startet heute erstmals parallel in der Seehafenstadt und auf der ostfriesischen Insel Norderney. Dort eröffnet an drei Spielorten die französische Komödie "Die brillante Mademoiselle Neïla – Le Brio" von Regisseur Yvan Attal das Festival. Während des einwöchigen Festivals sind 50 Lang- und 38 Kurzfilme zu sehen, darunter sechs Uraufführungen und 36 Deutschlandpremieren.

Der Emder Schauspielpreis geht in diesem Jahr an Julia Jentsch, die in mehreren ausgewählten Filmen einer Werkschau zu sehen ist, darunter "Die fetten Jahre sind vorbei" und "24 Wochen". Die Schauspielerin erhält die Auszeichnung am Sonntag während einer Preisverleihungsgala.

Das Filmfest Emden-Norderney hat sich seit seiner Gründung 1990 zu einem bundesweit beachteten Publikumsfest mit jährlich gut 25 000 Besuchern entwickelt. Neben deutschen Filmen stehen besonders Produktionen aus Nordwesteuropa im Mittelpunk des Programms.