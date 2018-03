Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit zehn Nominierungen ist das Drama "3 Tage in Quiberon" über das Leben von Romy Schneider der große Favorit beim Deutschen Filmpreis. Das Werk von Regisseurin Emily Atef wurde nicht nur in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert. Marie Bäumer, die in dem Schwarz-Weiß-Film die Schauspielerin Romy Schneider spielt, geht als beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Weitere Nominierungen gab es unter anderem in den Kategorien Nebenrolle und Regie. Das gab die Deutsche Filmakademie am Mittwoch in Berlin bekannt. "3 Tage in Quiberon" war auch im diesjährigen Berlinale-Wettbewerb, ging am Ende aber leer aus.

In der Königskategorie Bester Spielfilm sind beim Filmpreis auch Fatih Akins NSU-Drama "Aus dem Nichts" und das Kriegsverbrecherdrama "Der Hauptmann" von Robert Schwentke in der Auswahl. Außerdem im Rennen: "In den Gängen" von Thomas Stuber, "Das schweigende Klassenzimmer" von Lars Kraume und "Western" von Valeska Grisebach. Die Lola-Trophäen werden am 27. April in Berlin verliehen.