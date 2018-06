Yiddish Summer Weimar beginnt am 20. Juli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Ob Konzerte, Sprach- oder Tanzkurs: Der "Yiddish Summer Weimar 2018" hat die Vielfalt der Diaspora-Kulturen in Israel im Blick. Unter dem Motto "The Other Israel: New Spaces" (Das andere Israel: Neue Räume) werden vom 20. Juli bis 18. August Künstler und Wissenschaftler aus Europa, Zentralasien, Nordamerika und Israel den Strömungen jüdischer Musik nachspüren. Dabei werde auch den Einflüssen anderer Völker und Kulturen - etwa aus Russland und der Ukraine, aus Marokko und dem Irak - auf jüdische Kultur nachgegangen, teilte der Verein othermusic am Montag in Weimar mit.

Es gibt auch einen Workshop für interkulturelle Konfliktlösung. Die Veranstaltung "Roots in Israel/Palästina" leiten laut Ankündigung der israelische Rabbiner Hanan Schlesinger und der junge palästinensische Touristenführer Noor Awad aus Bethlehem. Seit 18 Jahren wird die Klassikerstadt Weimar alljährlich zum Treffpunkt von Musikern, Sängern, Tänzern und Sprachwissenschaftlern aus aller Welt.