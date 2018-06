Festspiele MV eröffnet: Uraufführung für Orgelkonzert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Sommersaison eröffnet. Zum Auftakt am Freitagabend stand nie Gehörtes auf dem Programm: Es erklang ein Orgel-Auftragswerk, das der amerikanische Ausnahme-Pianist Kit Armstrong eigens für das Eröffnungskonzert komponierte. Armstrong ist in diesem Jahr Künstler in Residence und bestreitet im Sommer allein 24 Konzerte. Solist war der Organist Sebastian Küchler-Blessing. Die zwei Millionen Euro teure, zwölf Meter hohe Orgel steht erst seit knapp einem Jahr in der Neubrandenburger Konzertkirche. Den weiteren Konzertabend bestritt das NDR Elbphilharmonie Orchester aus Hamburg mit Werken von Johannes Brahms und Antonin Dvořák unter Leitung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado. Solist am Klavier war der Schweizer Francesco Piemontesi.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gelten als drittgrößtes Klassik-Festival Deutschlands. Sie bieten ihrem Publikum bis Mitte September insgesamt rund 150 Konzerte und Veranstaltungen. Dabei werden Klassikstars wie die Geiger Daniel Hope und Julia Fischer, die Pianisten Hélène Grimaud und Igor Levit sowie der Dirigent Christoph Eschenbach zu erleben sein. Im Vorjahr zählten die Veranstalter rund 90 000 Gäste.

Die zum Konzertsaal umgebaute, gut 700 Jahre alte Marienkirche in Neubrandenburg gilt bei Musikern und Zuhörern wegen ihrer Akustik als erstklassige Adresse. In diesem Festspielsommer finden dort sieben Konzerte statt.