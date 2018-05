Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Zwei Tage vor dem Start des Rheinland-Pfalz-Tages in Worms haben Arbeiter und Sicherheitsbeauftragte noch eine Menge zu tun gehabt. An vielen Stellen der Innenstadt wurden am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein Bühnen, Podeste und Imbissbuden aufgebaut. Der mehr als 50 Experten zählende Arbeitskreis Sicherheit analysierte den Stand der Sicherheitsvorkehrungen.

"Wir haben noch einige Brennpunkte, wo wir noch nachjustieren müssen", sagte die Leiterin des Bereichs Sicherheit und Ordnung, Angelika Zezyk, im Anschluss an eine Sitzung des Gremiums. So gebe es noch viele Probleme mit Bürgern, die Beschilderungen ignorierten und auf das Festgelände führen. Außerdem seien einige Stände nicht gemäß den Markierungen aufgebaut, was stellenweise der Feuerwehr die Durchfahrt unmöglich mache.

Der Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) zeigte sich mit dem Stand der Vorbereitungen zufrieden. "Die Planung steht, die Umsetzung läuft", sagte er. "Wir fühlen uns bestens vorbereitet." Die Stadt sei es gewohnt, Gäste zu empfangen. "Das hat bei den Reichstagen bis ins hohe Mittelalter begonnen und endet noch lange nicht bei den Nibelungen-Festspielen, bei Jazz & Joy und beim Backfischfest. Worms ist immer auf Gäste eingerichtet." Er dankte zudem den Bürgern, die sich ehrenamtlich engagierten, zudem seien 500 bis 600 Mitarbeiter der Stadt während der drei Festtage im Einsatz. Laut Kissel ist der Wormser Rheinland-Pfalz-Tag das größte der bislang 34 Landesfeste. Dazu werden von Freitag bis Sonntag etwa 300 000 Menschen erwartet.