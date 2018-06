41. Auflage des Wiesbadener Wilhelmstraßenfestes startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist heute das Wilhelmstraßenfest in Wiesbaden eröffnet worden. Das zweitägige Event in Hessens Landeshauptstadt gilt als eines der ältesten Straßenfeste Deutschlands. In diesem Jahr startete bereits die 41. Auflage des Festes auf der Prachtstraße zwischen City und Staatstheater mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm, Bands, Kunsthandwerk, Schmuckpräsentationen und kulinarischen Köstlichkeiten.