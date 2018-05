Brandenburg feiert Landesfest in Witterberge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Am letzten Augustwochenende wird in die Elbestadt Wittenberge zum 16. Brandenburg-Tag geladen. Erstmals laufe ein derartiges Fest komplett zum Thema Wasser, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam. Unter dem Motto "Leinen los" spiele der Fluss am 25. und 26. August die Hauptrolle. Es solle gezeigt werden, wie sich heute das Leben am und im Wasser abspiele, sagte er. Die Stadt war zuletzt 2013 vom Hochwasser der Elbe stark betroffen. Stadt, Landkreis und Kommunen aus der Region haben ein breites Programm vorbereitet. 100 000 Euro kamen von regionalen Sponsoren für die Organisation des Festes zusammen.