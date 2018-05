Hessentag geht weiter mit Adel Tawil und Revolverheld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Korbach (dpa/lhe) - Mit besten Wetteraussichten startet der Hessentag in Korbach heute in sein erstes Festwochenende: Der Deutsche Wetterdienst sagt für Nordhessen Temperaturen um 28 Grad und Sonne voraus. Höhepunkte sind am Samstag der Auftritt des Sängers Adel Tawil (20 Uhr) und am Sonntag der Band Revolverheld (20 Uhr) beim hr3-Festival in der Continental-Arena. Der Hessentag in der nordhessischen Hansestadt Korbach dauert vom 25. Mai bis 3. Juni. Rund 1000 Veranstaltung sind während dieser Zeit geplant, 750 000 Besucher werden erwartet.