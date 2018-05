Goldener Startschuss für Hessentag in Korbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Korbach (dpa/lhe) - Mit einem Goldregen vor dem Rathaus hat der Hessentag in Korbach begonnen. "In den nächsten zehn Tagen wird Korbach der Mittelpunkt unseres Landes sein", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei der Eröffnung am Freitag. Mehrere hundert Besucher waren zu dem Festakt in der nordhessischen Hansestadt gekommen. Bis zum 3. Juni wird nun gefeiert, 750 000 Besucher werden erwartet.

Die Eröffnung stand im Zeichen des Goldes, einem Markenzeichen der Stadt. Korbach verfügt nach einen Angaben über die größte Goldlagerstätte Deutschlands. Um daran zu erinnern, wurden zur Eröffnung Böllerschüsse mit Goldglitter über dem Rathausplatz abgefeuert. Das Landesfest wird in diesem Jahr durch ein Hessentagspaar bestehend aus der Goldmarie-Darstellerin Lisa-Marie Fritzsche und Hansekaufmann-Darsteller Lukas Goos repräsentiert.