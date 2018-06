Größtes Sommerfest im Norden startet in Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Bereits einen Tag vor der förmlichen Eröffnung startet in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt am Freitag inoffiziell die Kieler Woche. Auf den Musikbühnen in der Innenstadt und direkt am Wasser sind am Abend zahlreiche Konzerte geplant, unter anderem von Sasha und Eli. Bis 24. Juni werden wieder rund drei Millionen Menschen zu dem laut Veranstaltern größten Sommerfest Nordeuropas erwartet. Mehr als 2200 Veranstaltungen sind geplant.

Das offizielle Startsignal wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aber erst am Samstagabend gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf dem Rathausplatz geben.

Etwa 400 größtenteils kostenlose Konzerte stehen an Kiels zehn tollen Tagen an, bei den Segelregatten wollen 4000 Sportler aus 60 Nationen mit mehr als 1900 Booten an den Start gehen. Die besten Laser-Radial-Segler kämpfen um den Weltmeistertitel. Erstmals können Sommerfest-Besucher die Wettfahrten auch auf vier großen Videowänden in der Innenstadt verfolgen. Zudem sind die beiden ersten WM-Vorrundenspiele Deutschlands gegen Mexiko (17.6.) und Schweden (23.6.) auf mehreren Bühnen zu sehen.