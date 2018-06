Bundespräsident zu Besuch bei der Kieler Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Samstag zur 124. Kieler Woche in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt eingetroffen. Zum Auftakt besuchte das Staatsoberhaupt am Mittag an der Förde ein Segelcamp für Kinder, Jugendliche und Familien. Danach stand ein Segeltörn mit Jugendlichen auf der "Thor Heyerdahl" auf dem Programm. Der Dreimaster ist oft als schwimmendes Klassenzimmer mit Schülern auf den Meeren unterwegs.

Am Abend wird Steinmeier gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die traditionellen Startsignale für die Kieler Woche geben. Bis zum Sonntag nächster Woche werden drei Millionen Besucher aus aller Welt an der Förde erwartet.