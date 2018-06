Feste - Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit einem großen Geburtstagsfest feiert das Junge Schauspiel Hannover an diesem Samstag sein zehnjähriges Bestehen. Die Arbeit mit den jungen Leuten gebe dem Ensemble und allen im Haus eine Menge Impulse, sagte Barbara Kantel. Sie war in der Spielzeit 2007/2008 Mitgründerin des Jungen Schauspiels der Landeshauptstadt und ist nach Stationen in Berlin, Düsseldorf und Dresden wieder seine Leiterin. "Es ist bereichernd, gemeinsam an Utopien zu arbeiten", betonte Kantel. Vor mehr als zehn Jahren hatte es der damalige Intendant Wilfried Schulz geschafft, zahlreiche Förderer ins Boot zu holen. Mittlerweile haben fast alle Stadttheater bundesweit junge Sparten.

Am Schauspiel Hannover finden etwa ein Drittel der Premieren auf den jungen Bühnen des Ballhofes statt. In der Spielzeit 2016/17 waren es insgesamt rund 350 Veranstaltungen, häufig von Jugendlichen selbst organisiert. Inzwischen gibt es zehn Balljugend-Clubs, in denen junge Leute ab zwölf Jahren selbst Stücke entwickeln. Mitmachen kann jeder, unabhängig davon, ob er oder sie schon Theatererfahrung hat. Zu den Clubs zählt auch das Yalla-Ensemble mit heimischen und nach Hannover geflüchteten Jugendlichen. Die gemischte Gruppe habe inzwischen 30 Mitglieder, sagte Kantel. "Mir hat mal einer von ihnen gesagt, Yalla sei nicht nur ein Theaterprojekt, sondern eine Lebensweise."