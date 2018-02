NDR-Journalist Jürgen Heuer gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der NDR-Journalist Jürgen Heuer ist tot. Er sei am Freitag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren in Hamburg gestorben, teilte der Sender mit. Heuer hatte seit 1997 das landespolitische Ressort des "Hamburg Journal" geleitet und war Vorsitzender der Landespressekonferenz. "Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sehr großes Vertrauen in seine Berichte, schätzten seine pointierten Interviews und die Fairness, mit der er seine Gesprächspartner auch in schwierigen Interviewsituationen befragte", erklärte die Direktorin des NDR-Landesfunkhauses, Sabine Rossbach, am Samstag. Heuer berichtete häufig von den Sitzungen der Hamburgischen Bürgerschaft, aber auch aus Berlin und dem europäischen Ausland.

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) erklärte am Samstagabend in einer Mitteilung: "Unsere Stadt verliert einen klugen Chronisten, einen couragierten Journalisten, einen leidenschaftlichen Bürger und einen guten Menschen." Jürgen Heuer habe die Liberalität und Fairness eines anständigen Hanseaten verkörpert.