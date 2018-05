Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Der Sieg im nach ARD-Angaben größten Schülerquiz Deutschlands geht nach Halle in Sachsen-Anhalt. Die Klasse 6/2 des Landesgymnasiums Latina August Hermann Francke glänzte mit exzellentem Wissen und darf sich nun "Die beste Klasse Deutschlands 2018" nennen, teilte das Erste am Samstag mit. Für die Jungen und Mädchen gehe es zur Belohnung auf Klassenfahrt in die schottische Hauptstadt Edinburgh, hieß es.

Im Superfinale der elften Quiz-Ausgabe standen vier Klassen. Halle setzte sich im Endspurt gegen Tübingen durch. Insgesamt hatten sich rund 1100 Klassen der Stufen 6 und 7 beworben, eine Jury wählte 32 aus 15 Bundesländern für den am 30. April gestarteten Wettbewerb aus.

Das Landesgymnasium in den Franckeschen Stiftungen Halle ist besonders sprachlich und musikalisch ausgerichtet und nennt sich Europaschule. In den Stufen 5 bis 12 werden laut eigenen Angaben etwa 750 Schüler unterrichtet.