Düsseldorf (dpa) - Toni aus Stuttgart ist "Germany's Next Topmodel". Die 18 Jahre alte Schülerin gewann am Donnerstagabend das Finale von Heidi Klums ProSieben-Show im Düsseldorfer ISS Dome. Toni setzte sich am Schluss gegen ihre Konkurrentin Julianna (20) aus Klein-Winternheim in Rheinland-Pfalz durch. Zuvor waren schon Christina (22) aus dem rheinland-pfälzischen Dudenhofen und die 22 Jahre alte Studentin Pia aus München ausgeschieden. Als Gewinnerin bekommt Toni einen Modelvertrag und ein Preisgeld von 100 000 Euro.