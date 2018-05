Fernsehen - Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart/Düsseldorf (dpa/lsw) - Heidi Klum und ihre Mitjuroren Thomas Hayo und Michael Michalsky küren an diesem Donnerstag (20.15) wieder "Germany's Next Topmodel". Die Pro-Sieben-Reihe läuft bereits in der 13. Staffel. Das Finale wird aus dem Düsseldorfer ISS Dome übertragen. Die vier Finalistinnen kommen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die 18 Jahre alte Toni aus Stuttgart war die Kandidatin mit den meisten Model-Jobs bei Unternehmen und wird als Favoritin gehandelt. Die Schülerin, die in manchen Zickenstreit schlichtend eingriff, stammt aus einer ursprünglich nigerianischen Familie. Die Gewinnerin der Staffel schmückt das Cover des Modemagazins "Harper's Bazaar" und bekommt einen Modelvertrag. Außerdem gibt es ein Preisgeld von 100 000 Euro.