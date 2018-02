Schunkeln und Konfetti: Karnevalsumzug in Wasungen begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wasungen (dpa/th) - "Woasinge Ahoi": In der Südthüringer Karnevalshochburg Wasungen hat der närrische Umzug begonnen. Tausende Schaulustige, von denen sich viele bunt und fantasievoll kostümiert haben, verfolgten das Spektakel am Samstag am Straßenrand schunkelnd und singend. Viele Häuser in dem Fachwerkstädtchen waren mit Luftballons, Wimpeln und Fahnen geschmückt.

Wasungen ist der Ort mit der längsten Karnevalstradition in Thüringen, die 483 Jahre zurückgeht. In diesem Jahr beteiligten sich mehr als 1800 Mitwirkende an dem Umzug, sagte der Präsident des Wasunger Karneval Clubs, Martin Krieg. Angeführt wurde der Zug von Prinz Karneval, seinem Gefolge und der Tanzgarde. Auch in anderen Thüringer Orten wurde am Samstag Straßenkarneval gefeiert, darunter in Apolda.