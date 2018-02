Mehr als 1800 Mitwirkende bei Karnevalsumzug in Wasungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wasungen (dpa/th) - In Wasungen gehen heute (14.11 Uhr) die Narren auf die Straße. Die Südthüringer Fachwerkstadt ist der Ort in Thüringen mit der längsten Karnevalstradition. Unter dem Motto "Ganz Woasinge stätt Koopf" wird mit einem Umzug bereits die 483. Session in der Geschichte der Stadt mit Konfetti und bunten Kostümen gefeiert. Dran beteiligen sich mehr als 1800 Mitwirkende, sagte der Präsident des Wasunger Karneval Clubs, Martin Krieg. Sie präsentieren sich in diesem Jahr mit etwa 90 Bildern, die auf lustige Art von Vergangenheit und Gegenwart erzählen. Angeführt wird der Zug vom noch geheim gehaltenen Prinz Karneval und seinem Gefolge, dem Elferrat und der Tanzgarde. Auch in anderen Thüringer Orten gibt es heute Straßenkarneval, darunter in Arnstadt und Apolda.