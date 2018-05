Stocherkahnrennen: Spektakel auf dem Neckar in Tübingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tübingen (dpa/lsw) - Beim Tübinger Stocherkahnrennen messen sich an Fronleichnam (14.00 Uhr) wieder rund 60 Besatzungen der für Tübingen typischen Holzkähne. Zu dem einzigartigen Spektakel kommen Jahr für Jahr Tausende Besucher in die Universitätsstadt. Die Mannschaften präsentieren sich zunächst bei einer Kostümparade auf dem Neckar (13.00 Uhr). Beim Rennen müssen sie die Neckarinsel umrunden und ihre Kähne unter der Neckarbrücke gleich zweimal durch eine Engstelle, das sogenannte Nadelöhr, manövrieren.

Wer gewinnt, bekommt einen Pokal und ein Fass Bier. Den Verlierern steht eine harte Prozedur bevor: Sie müssen je einen halben Liter Lebertran auf ex trinken. Außerdem müssen sie das Rennen im nächsten Jahr ausrichten, was insbesondere Studentenverbindungen in der Regel als Ehre auffassen. Ausrichter in diesem Jahr ist die Alte Straßburger Burschenschaft Germania zu Tübingen.

Stocherkähne werden mit einer langen Holzstange gesteuert, an deren unterem Ende sich ein Dorn befindet. Damit stößt ein Stocherer in den Grund des Flusses und schiebt das Boot vorwärts.