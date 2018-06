Plattdeutsches Wort des Jahres wird bekanntgegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stavenhagen (dpa) - Bei den 21. Reuter-Festspielen in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird heute das Plattdeutsche Wort des Jahres 2018 bekanntgegeben. Genaugenommen sind es drei. Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum und der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern küren das schönste plattdeutsche Wort, die beste Neuschöpfung und die schönste Redewendung. Die Jury konnte aus 98 Einsendungen wählen, wie der Direktor des Fritz-Reuter-Literaturmuseums, Marco Zabel, sagte. Das sei mehr als in den vorangegangenen Jahren. Sie seien aus dem gesamten plattdeutschen Sprachraum eingegangen, der vom Ruhrgebiet bis nach Rügen und von Sylt bis in die Uckermark reicht.