Polizei: Kaum Probleme auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Friedliche Adventsstimmung hat aus Polizeisicht in diesem Jahr auf den Weihnachtsmärkten in Mainz vorgeherrscht. Das Sicherheitskonzept sei aufgegangen, teilten die Beamten am späten Samstagabend nach der Schließung der Märkte mit. Es habe lediglich eine Anzeige wegen Körperverletzung gegeben. Außerdem habe ein verbaler Streit geschlichtet werden müssen. In 36 Fällen verwiesen die Beamten Besucher des Geländes.

Unter den Ruhestörern waren zwei Christen, die für die Bibel warben. "Sie priesen derart lautstark besagtes Buch an, dass sie zur Ruhe ermahnt werden mussten. Da sie jedoch weiterhin den Weihnachtsmarkt störten, wurde ihnen schließlich ein Platzverweis erteilt", hieß es in der Mitteilung.

Auch ein Fünfjähriger, der seine Eltern verloren hatte, blieb den Polizisten in Erinnerung. Der Junge habe sowohl die Personalien von Mama und Papa als auch seine Adresse fehlerfrei nennen können. Die Eltern hätten so schnell gefunden werden können.